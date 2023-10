Ancora un gravissimo incidente in Abruzzo, questa volta sulla via Olimpica ad Alba Adriatica, dove la notte scorsa ha perso la vita Leonardo Ricci di 26 anni.

Il giovane stava tornando a casa dopo il lavoro in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del della sua moto finendo contro un palo della luce. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118: per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Alba Adriatica.