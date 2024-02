ALL’ISWEB AVEZZANO RUGBY IL DERBY ABRUZZESE CON IL PAGANICA: I GIALLONERI S’IMPONGONO 8-33

Grazie a un vittoria netta e con il punteggio mai in discussione, l’Isweb Avezzano Rugby porta a casa il derby abruzzese contro il Paganica e guadagna cinque punti in classifica. Cinque le mete segnate dagli abruzzesi (due per Nxele e una testa per Capone, Natalia e Di Giammarco) che sono stati in vantaggio per tutta la partita. Un match fisico che gli uomini dell’head coach Troiani hanno interpretato al meglio.

Queste le parole del presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti: “Siamo certamente soddisfatti della prestazione della squadra. Un derby è una partita sempre difficile, tutt’al più su un campo importante come quello di Paganica. I ragazzi hanno interpretato bene il match portando a casa i cinque punti, che era l’obiettivo previsto dalla nostra tabella di marcia. Voglio ringraziare per l’ospitalità i dirigenti del Paganica e il pubblico di Avezzano per il supporto: sono accorsi in tanti per incitare i gialloneri con cori e applausi. Portare i nostri tifosi anche fuori dalle mura amiche è un qualcosa di gratificante”.

“È stata una partita dura perché loro ero molto motivati, noi abbiamo sempre mantenuto la concentrazione e li abbiamo colpiti nei loro punti deboli. Vincere per noi era fondamentale per restare legati ai vertici della classifica”, ha commentato il trequarti ala Riccardo Capone.