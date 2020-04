ALTRO CHE QUARANTENA DA CORONAVIRUS, BAMBINO DI 6 ANNI HA LA LEUCEMIA E NON ESCE DA CASA DA PIU’ DI DUE SETTIMANE: IL SUO MESSAGGIO HA COMMOSSO IL POPOLO DEL WEB

Durante questo lungo periodo in cui si parla di decreti e di un’allungamento della quarantena per evitare ulteriori contagi da Coronavirus, in tv e non solo si parla dei problemi che tutti gli italiani stanno avendo a restare in casa.Spesso, però, non sovvengono alla mente le persone e i bambini che in questi giorni stanno combattendo una grandissima battaglia ad esempio contro il tumore.Da qualche ora, sul web, sta girando il presunto messaggio di questo bambino di 6 anni malato di leucemia. Il messaggio in questione inizia così: “Sono Alberto ho 6 anni e ho la leucemia… Sono 12 mesi che non ho una vita sociale vedo solo mamma e papà e mio fratello”. Nel lungo messaggio il bimbo spiegherebbe che se a soli sei anni si può stare in casa senza avere contatti con nessuno tranne i propri genitori tutti lo possono fare. Inoltre, farebbe un appello a tutti chiedendo di restare a casa “Fatelo per i bimbi come me, per gli anziani, per la gente malata, ma soprattutto per voi”.Il messaggio si chiude: “Difendiamoci per difendere tutti, sopratutto i piu’ deboli. Ce la faremo. Grazie”.