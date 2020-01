AMATRICE HA PERSO EMILIANO STECCONI, “L’EROE SILENZIOSO” DEL TERREMOTO DEL 24 AGOSTO: E’ MORTO A 23 ANNI

Si chiamava Emiliano Stecconi, il ragazzo 23enne deceduto ieri sera a causa di un improvviso malore mentre si trovava nella sua stalla ad accudire il bestiame nella frazione di Santa Giusta. E’ stato un eroe silenzioso, come tanti, che il 24 agosto del 2016 dopo la scossa di terremoto che ha distrutto completamente Amatrice, era in prima linea tra le macerie per salvare chi vi era rimasto sotto. “Era un ragazzo solare, educato, generoso, gentile, lavoratore e amante della sua terra”, come lo ha voluto ricordare il sindaco Pirozzi. Tantissimi sono stati i post su facebook per ricordare “Memi” come lo chiamavano in paese.