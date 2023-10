Carissimi lettori e carissime lettrici,non basta scrivere un semplice articolo per sintetizzare l’immenso valore dell’imminente evento che vi sto per presentare, però ci proverò lo stesso con poche, ma sentite parole.

Mi riferisco all’Apertura dello Sportello di Ascolto “Non sei sola” a Tortoreto. Si tratterà di uno straordinario supporto psicologico e legale, gestito dal team di professionisti dell’Associazione “Il Guscio”, che verrà attivato il prossimo martedì 10 ottobre 2023 e che offrirà un preziosissimo aiuto a tutte le vittime di violenza, che potranno rivolgersi ad esso ogni qualvolta avvertiranno l’impellente necessità di confidare i loro tormenti e di difendersi da chi vuole far loro del male. L’esperto staff elargirà validi consigli e concreti strumenti per proteggersi dagli aguzzini e dai malintenzionati. Coloro che si affideranno ad esso si sentiranno come a casa, accolti da delle presenze autentiche ed empatiche che sono lì per consolare la loro sofferenza e, al contempo, per proporre efficaci soluzioni.

Lo Sportello riceverà ogni martedì dalle ore 15 alle ore 18, ma sarà sempre operativo al telefono al seguente numero: 366 9059042

Segnatevi queste informazioni, potrebbero rivelarsi assai utili per chi ne ha un urgente bisogno e non sa a chi aprire il suo cuore!

(Dott.ssa Alessandra Della Quercia)