ARRIVA LA BEFANA AVEZZANESE DELLA POLIZIA LOCALE E DEI VIGILI DEL FUOCO: DOMANI 5 GENNAIO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Domani pomeriggio alle 17 circa, la befana arriverà in città. L’appuntamento con la vecchina dispensatrice di dolciumi e caramelle è davanti al palazzo di città in piazza della Repubblica.

Già dalle 15 sarà possibile prenotare i biglietti per ottenere le calze dono per i bimbi fino ad 11 anni. La tradizionale manifestazione, che per il secondo anno di seguito si svolge nel piazzale antistante il comune (mentre prima si teneva in piazza Risorgimento, dinanzi al duomo), è organizzata dalla polizia locale e dal comandante Luca Montanari in collaborazione con i vigili del fuoco coordinati dal responsabile del distaccamento di Avezzano Carmine Iampieri e con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione commissariale e degli uffici comunali. L’evento, come da tradizione, sarà presentato da Luca Di Nicola che già in passato ha animato la piazza e accompagnato con la sua voce la discesa rocambolesca della befana, prima dal campanile ed oggi dalle torri del bel palazzo comunale che si affaccia su villa Torlonia.

Lo scorso anno infatti, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, la manifestazione dell’Epifania fu trasferita in piazza della Repubblica, riscuotendo larghi consensi ed ampia partecipazione di bimbi ed adulti. Suggestivo l’arrivo dell’amatissima befana e della sua immancabile scopa sulle caratteristiche torri laterali del palazzo comunale e la successiva discesa in mezzo ai bimbi entusiasti ed emozionati.