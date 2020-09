ATTENZIONE A PERIFERIE E FRAZIONI. TACCONE A CESE, SAN PELINO E CASTELNUOVO IN INCONTRI PARTECIPATISSIMI

Prosegue l’attenzione a periferie e frazioni in questa campagna elettorale della candidata sindaco Anna Maria Taccone.

Dopo San Francesco, Via America, Via Napoli, Paterno e Antrosano, Taccone ha incontrato i residenti di Cese, Castelnuovo e San Pelino.

Incontri molto partecipati in cui si è ragionato sull’importanza di valorizzare le aree più periferiche della città e le frazioni per fare di Avezzano un’unica comunità che ragione e agisce secondo schemi comuni per la crescita di tutto il Territorio.

“È bello vedere tutta questa partecipazione dei cittadini alle scelte che influiranno sul futuro di tutta la collettività – ha dichiarato la Taccone.

Ascoltare, intervenire, ragionare insieme significa contribuire attivamente allo sviluppo della città e soprattutto farsi un’idea precisa e corretta delle persone che si candidano ad amministrare Avezzano, senza farsi condizionare da amici, parenti e vuoti slogan elettorali.

Partecipare in prima persona alle scelte di domani significa agire come una comunità. Avezzano deve muoversi con un unico motore, solo in questo modo potrà tornare a rappresentare nel modo migliore un territorio vasto e importante come la Marsica” ha concluso la candidata sindaco.