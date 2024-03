AVEZZANO. ACCORDO STADIO: “UN’EFFICACE SINERGIA TRA ISTITUZIONI E SOCIETÃ SPORTIVE”

Così il presidente dell’Avezzano, Pecorelli, all’indomani dell’accordo stipulato col Comune di Avezzano. “Ringrazio il sindaco Di Pangrazio per l’attenzione mostrata su un progetto importante e di larga valenza sociale e popolare”

“Un esempio di efficace sinergia tra istituzioni e società sportive a beneficio di un interesse popolare e di alta valenza sociale come il calcio”

E’ il commento del presidente dell’Avezzano Andrea Pecorelli sull’incontro che si è tenuto ieri in Comune, col sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, per la definizione delle modalità di utilizzo nei prossimi anni dello stadio dei Marsi.

“La concessione dello stadio fino al 2030”, aggiunge Pecorelli, “ci consentirà di attuare progetti di potenziamento di lungo respiro sull’impianto dei Marsi e sul tasso tecnico della squadra. Il nostro obiettivo è fare in modo che il calcio in città torni a livelli importanti e in questa ottica mi corre il dovere di ringraziare il sindaco Di Pangrazio della disponibilità e dell’attenzione riservata alle nostre proposte. La squadra non rappresenta solo Avezzano ma un territorio ampio e articolato come la Marsica e l’intento è intervenire sull’impianto esistente e sulle altre strutture realizzando un polo logistico e funzionale. Mi auguro che tutto questo risvegli la passione per la squadra e faccia aumentare l’interesse e la partecipazione dei tifosi, già a partire dal derby con L’Aquila. Siamo a un momento cruciale del torneo e l’auspicio è che tutti, istituzioni, tifosi e semplici cittadini, facciano fronte comune per sostenere i colori biancoverdi”