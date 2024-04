AVEZZANO. AL LICEO “VITRUVIO” LA POLIZIA POSTALE INCONTRA GLI STUDENTI PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

In data 5 aprile scorso si è svolto presso, il Liceo Scientifico “Vitruvio” di Avezzano, l’incontro con la Polizia Postale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo in osservanza della vigente normativa in materia.

Relatori della conferenza il Dott. David Palmieri , Responsabile della sezione Operativa Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato e delle Comunicazioni dell’Aquila, e l’Ispettore Wilson Zonfa della Polizia Giudiziaria dell’Aquila.

L’argomento è stato trattato sotto diversi punti di vista: dai rischi della rete che si concretizzano soprattutto attraverso l’uso sbagliato delle applicazioni di messaggistica istantanea- da whatsapp a messenger- e delle piattaforme social – facebook, instagram, Tik Tok-, alle reazioni del soggetto “bullizzato”, reazioni che possono sfociare anche in gesti estremi, come purtroppo sempre più spesso si viene a sapere dai fatti di cronaca, alle conseguenze giudiziarie per coloro che si rendono colpevoli di atti di bullismo.

L’incontro è stato foriero di profonde riflessioni anche sulla responsabilità individuale nel prevenire e combattere tali azioni lesive della dignità e della sensibilità della persona.

L’evento, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, rientra nel progetto “Città coesa. Città sicura” del Comune di Avezzano ed è stato curato e moderato dalla prof.ssa Eliana Nanni, referente delle iniziative di prevenzione al bullismo e cyber bullismo.