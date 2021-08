AVEZZANO. SI ACCASCIA ALL’INTERNO DEL SUPERMERCATO, ANZIANO SOCCORSO DA UNA GUARDIA GIURATA IN SERVIZIO ALLA ASL

Questa mattina all’interno di un supermercato, un anziano è stato colto da malore e si è accasciato a terra. Tra le persone che erano all’interno del negozio per fare acquisti c’era Astorino Filippo, Guardia Particolare Giurata alle dirette dipendenze della ASL N.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila in servizio presso l’ospedale di Avezzano da 27 anni, che senza pensarci due volte ha immediatamente soccorso l’anziano.

“Questa mattina”, ha raccontato il signor Astorino, “verso le ore 10:00 mi trovavo in un Supermercato ad Avezzano, mentre stavo per raggiungere la cassa un signore anziano, che si trovava davanti a me si è accasciato a terra privo di conoscenza. Immediatamente è stato da me soccorso e assistito per diversi minuti e fino all’arrivo del 118. Ringrazio per la collaborazione il personale della sicurezza e alcuni dipendenti che hanno collaborato con me nel soccorrere l’uomo. Il personale del 118 ha consigliato il trasporto in pronto soccorso per ulteriori esami diagnostici”.