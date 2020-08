AVEZZANO. DE ANGELIS: “L’APPELLO DELLA LEGA ARRIVA IN RITARDO, DIAMO SOSTEGNO ALLA CANDIDATA TACCONE”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO IL COMUNICATO STAMPA DI GABRIELE DE ANGELIS

Apprendo dai giornali che il segretario provinciale della lega fa un appello alle forze alleate in vista di un incontro già fissato per domani e che sarebbe finalizzato ad elaborare un programma per la città.

Tardivo l’appello ed inusuale la forma.



I referenti di una coalizione coesa non dialogano attraverso i giornali ma stabiliscono insieme date, luoghi e temi da trattare negli incontri.



Prima di parlare di programmi è necessario far chiarezza sul candidato sindaco che come appare oramai evidente a tutti, non ci trova d’accordo perché a nostro avviso l’indicazione spetta a Forza Italia.



In qualità di sindaco uscente ho fatto responsabilmente un passo indietro anche per rendere più fluida la ricomposizione di un’area politica in cui credo e che mi piacerebbe tornasse a governare in modo armonico la nostra Città.



Le forze alleate del centrodx, se hanno veramente a cuore le sorti di Avezzano prendano esempio dal sottoscritto, anzi per qualcuno non sarebbe neanche un passo indietro, ma di lato, per scendere al fianco di Anna Maria Taccone e garantire al Cdx una vittoria già al primo turno.



Anna Maria gode di un consenso crescente e molti candidati nuovi e motivati, donne e uomini, sono già scesi in campo per sostenerla.



La Taccone è figura nuova, una professionista con un’esperienza già maturata in ambito amministrativo e assolutamente competente che la città ha accolto con entusiasmo e che ha acceso una campagna elettorale, fino ad un minuto prima della sua discesa in campo, evidentemente spenta.



Per i suddetti motivi FI non sarà presente al tavolo, ma è disponibile fin da subito, prima di elaborare il programma, a ricomporre una coalizione sulla logica del buon senso e al fine di garantire la vittoria del centrodestra.

F.to

Gabriele De Angelis

Commissario Provinciale Forza Italia