AVEZZANO. DI NATALE DENUNCIA LA CRISI DEL LABORATORIO ANALISI DELLA ASL 1

Il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, denuncia la crisi nel laboratorio analisi della ASL1 di Avezzano

Aielli, 6 Marzo 2024 – Il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, ha espresso profonda preoccupazione di fronte alla recente crisi nel laboratorio analisi della ASL1 di Avezzano.

Il sindaco Di Natale ha dichiarato: “Questa situazione è inaccettabile. È oltraggioso vedere come la politica regionale trascuri i bisogni fondamentali dei cittadini della Marsica. Come sindaco, è mio dovere denunciare questa ingiustizia e lottare per garantire che i nostri concittadini ricevano la cura e l’attenzione che meritano.”

In questi ultimi giorni di campagna elettorale, si sono diffuse affermazioni secondo cui la sanità marsicana funzioni correttamente. Tuttavia, la realtà racconta una storia diversa.

Mentre si parla di ospedali nuovi e di investimenti futuri, la popolazione locale sperimenta quotidianamente una sanità in crisi. Eppure, l’ultima vergogna, l’ultima dimostrazione della realtà sconcertante, è emersa proprio in questi giorni.

Il laboratorio analisi della ASL1 di Avezzano non ha più i reattivi necessari per condurre l’analisi della calprotectina. I pazienti che ne hanno bisogno sono costretti a rivolgersi al settore privato e pagare per il servizio. Questa analisi è fondamentale per bambini e adulti affetti da patologie intestinali croniche, come la celiachia, la rettocolite e il morbo di Crohn.

Conclude Di Natale: “L’attuale amministrazione regionale non può più far finta di niente.