AVEZZANO. GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA E CULTURA ELLENICA AL LICEO CLASSICO “A. TORLONIA”

Oggi 8 febbraio il Liceo Classico “A. Torlonia” di Avezzano ha festeggiato La Giornata mondiale della lingua e cultura ellenica, con un evento trasmesso in diretta sul canale You Tube, in collaborazione con la “Delegazione Antico e Moderno” dell’Associazione Italiana di Cultura Classica. Nel corso della mattina il Liceo ha ospitato il Maestro Rossano Munaretto, plagiauleta e lirista, con un intervento dal titolo “Lyra” a cui ha fatto seguito un momento musicale durante il quale il professore ha eseguito dei passi di musica antica. Lo strumento musicale, ricostruzione fedele della Lira greca a sette corde, ha accompagnato la lettura di alcuni brani della poetessa greca Saffo, interpretati dagli alunni del Liceo, preparati dalle docenti: Antonella Tibaldi, Amina Carusi, Paola Battistoni, Rossella del Grosso, Patrizia Prosperini. Questi i nomi degli studenti: Sara Tronca (4A), Adriano Cattivera, Iacopo Paoloni (4D), Eleonora Oddi, Giada Di Carlo, Dante Colaiuda, Marta Di Francesco (4B), Ilaria Ippoliti (4C).

A seguire, sempre in diretta streaming, gli alunni Pietro Berardini, Giulia Bucci, Francesca Cornacchia, Gioele D’Amore, Elettra De Cesare, Simone Liberatore, Edoardo Mattei, Noemi Mattioli, Elisa Palumbo, Giovanni Piccirilli, Irene Sacchetto, Rachele Taricone, Dario Vischetti, della classe 3A della scuola, guidati dalla prof.ssa Elisa Sambuco, hanno curato un approfondimento linguistico dal titolo “L’ira: sentimento di perdizione e di cambiamento”. La mattinata è proseguita con altri collegamenti da Ascoli Piceno e dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma.

Grande soddisfazione hanno espresso il Dirigente Scolastico e i docenti, visto l’interesse mostrato dai partecipanti, immersi in un’atmosfera d’altri tempi.