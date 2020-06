AVEZZANO. IL COMANDANTE LUCA MONTANARI AI FUTURI CANDIDATI SINDACO: «EVITATE DI FAR CREDERE AGLI ELETTORI CHE SE ELETTI SINDACO CI SI TRASFORMERÀ SUBITO IN QUESTORI»

Il comandante della Polizia Locale di Avezzano

Luca Montanari

Avezzano. I recenti fatti di cronaca che hanno interessato la città di Avezzano, hanno portato le istituzioni cittadine a fare i conti con il tema della sicurezza. In pochi giorni c’è stata un’escalation di violenza che ha allarmato la popolazione e, con le elezioni comunali alle porte, non è mancato il consueto dibattito, da parte di alcuni candidati sindaco, su eventuali soluzioni da adottare. In questo contesto si è inserito, con un post su facebook, il comandante della Polizia Locale di Avezzano, Luca Montanari, il quale ha invitato a orientare meglio le promesse elettorali sul fronte della sicurezza.