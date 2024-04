AVEZZANO, IL NUOVO TECNICO PAGLIARINI: “AL GRUPPO CHIEDO SUDORE, CORSA E IMPEGNO”

“Squadra con valori tecnici elevati, ho trovato ragazzi molto disponibili al lavoro”

“Roma City? Allenatore bravo e buoni calciatori ma siamo concentrati su noi stessi”

“Per me sudore, impegno e grinta costituiscono un valore imprescindibile per valutare i calciatori secondo la meritocrazia”.

Mirko Pagliarini, nuovo allenatore dell’Avezzano, lavora secondo parametri molto chiari. Arrivato ad Avezzano lunedì scorso, in sostituzione del dimissionario Pino Ferazzoli, è determinatissimo a prendere per mano la squadra per consentirle di affrontare nel migliore dei modi il rush finale di campionato. Esordisce in serie D ma non patisce particolare emozione.

“Non sono un emotivo”, dichiara Pagliarini, “anche se per me allenare l’Avezzano è una grande opportunità professionale. In questi primi giorni ho visto ragazzi molto disponibili e pronti a dare tutto, consapevoli della necessità di doversi rilanciare. Sul piano tecnico la squadra ha valori molto alti e potenzialmente può fare bene ma è chiaro che nel calcio contano anche altri fattori imponderabili, come gli episodi. L’importante è avere la coscienza a posto e fare tutto ciò che si può, in termini di applicazione e lavoro, per prepararsi al meglio. Ho già un’idea precisa della squadra da far scendere in campo anche se serve il contributo di tutti, di chi gioca e di chi sta in panchina. Ci sono cinque gare da disputare al massimo delle nostre possibilità e occorre fare il maggior numero di punti per centrare i playoff. La società mi ha messo nelle migliori condizioni possibili, offrendomi la collaborazione di tutto l’apparato organizzativo, adesso sta a me e ai calciatori fare il massimo”

Domenica c’è la trasferta nel Lazio, a Riano, col Roma City, diretta concorrente per i play off.

“Conosco molto bene i nostri avversari”, dichiara Pagliarini, “hanno un allenatore molto bravo e ottimi giocatori, oltre al capocannoniere del girone, Di Renzo. Ma noi non dobbiamo pensare troppo agli altri bensì concentrarci sulle nostre risorse; abbiamo le armi giuste per fare bene e ci proveremo mettendoci il maggiore impegno possibile”

Dal campo.

Saranno out Forte, infortunato, e Verna, squalificato. Disponibile tutto il resto della truppa che con la ‘cura’ Pagliarini’ in settimana ha messo grande ardore nelle sedute di allenamento, a volte persino con eccessive punte di esuberanza. Gli allenamenti si svolgono sotto lo sguardo attento e interessato dei tifosi più assidui che seguono con comprensibile partecipazione la preparazione gestita dal nuovo mister.

Biglietti. E’ di 198 biglietti la disponibilità dello stadio del Roma City di cui la metà, 99, sono riservati ai tifosi dell’Avezzano che potranno acquistare on line i tagliandi nominativi al prezzo di 10 euro + due di prevendita, sul sito: https://go2.it/evento/roma-city-fc-vs-avezzano-calcio/7558