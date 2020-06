AVEZZANO. IN SCENA LA POLITICA NAZIONALE: SALVINI E GENOVESI PROTAGONISTI

Avezzano, (AQ) 24 giugno 2020. Il senatore della Lega Matteo Salvini, nel tardo pomeriggio di oggi ha fatto visita alla città di Avezzano. Prima di arrivare in piazza della Repubblica, dove lo attendeva una discreta folla, ha visitato la compagnia dei Carabinieri di Avezzano per esprimere solidarietà ai militari vittime, qualche giorno fa, di una vile aggressione. Subito dopo si è recato nel palazzo comunale del capoluogo marsicano dove, insieme ad altri esponenti abruzzesi della Lega, ha ribadito quanto sia importante attuare politiche sane e concrete soprattutto in materia di sicurezza.

Il leader della Lega Matteo Salvini con il candidato sindaco Tiziano Genovesi

A fare gli onori di casa, Tiziano Genovesi, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali. Non sono mancate delle bordate al Governo, reo, secondo lui, di scarsa lungimiranza e preparazione politica. Presenti anche i contestatori del leader della Lega, che anche se in netta minoranza rispetto ai sostenitori, hanno fatto sentire la loro voce. Al termine dell’incontro, Matteo Salvini si è intrattenuto con i presenti per i saluti e l’immancabile selfie.

In diretta da Avezzano Gepostet von Il Faro 24 am Mittwoch, 24. Juni 2020 Diretta video dell’arrivo di Matteo Salvini