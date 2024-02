AVEZZANO. MUORE A 66 ANN SABATINO STORNELLI, STORICO DIRIGENTE DI FINMECCANICA

Avezzano piange la scomparsa di Sabatino Stornelli, ex direttore generale della Telespazio e ex amministratore delegato della Selex Service Management, azienda del gruppo Finmeccanica. In passato, Stornelli aveva ricoperto ruoli chiave anche all’interno di Abruzzo Engineering, società in house della Regione Abruzzo, di cui il gruppo Finmeccanica deteneva una quota. Originario di Avezzano e con 66 anni, lascia i fratelli Maurizio e Patrizio, quest’ultimo noto gastroenterologo.

I funerali saranno celebrati martedì 20 febbraio alle 11 nella frazione di Paterno. La salma sarà esposta alla Casa del Saluto Bossi, domani, lunedì 19 febbraio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, e martedì 20, dalle 9 alle 10.30.