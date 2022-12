AVEZZANO. “NOTE D’AUTUNNO” APPUNTAMENTO L’11 DICEMBRE

“Note d’Autunno” giunta alla II edizione, Direttore Artistico Claudia Scatena, racchiude in sé il piacere di poter essere immersi nell’infino mondo della produzione musicale di ogni epoca. L’evento, nato dalla collaborazione della Pro Loco di Avezzano e l’Associazione Culturale Maxima Entropia, ha il patrocinio del Comune di Avezzano.

Lo straordinario percorso itinerante della manifestazione ha portato il pubblico a essere avvolto dalle note dei più celebri compositori della musica classica. Non poteva mancare l’appuntamento con la musica popolare che, più di tutte, indentifica una comunità, una appartenenza.

Domenica 11 dicembre 2022 alle ore 18.00, presso la Sala Parrocchiale di Madonna del Passo, si esibirà il gruppo “Vitivinicola Italo-Abruzzese” in “Appennino Centrale”.

A comporre “VIA” (Vitivinicola Italo-Abruzzese) sono i musicisti: Armando Rotilio, Massimo Piunti, Tiberio Boccanera, Enrico Sevi, Luca Sebastiani.

La formazione nasce nel 2004 dall’incontro di cinque amici provenienti dalle più diverse esperienze artistiche e di vita; da quel momento la “VIA” percorre in lungo e in largo la Regione alla ricerca di canti e musiche della tradizione per poi rielaborarli e riproporli nelle proprie esibizioni. Pur rimanendo, quindi, nel solco della tradizione, il gruppo è capace di intercettare i gusti di ogni fascia di pubblico coinvolgendo, pressoché chiunque, attraverso un organetto indiavolato, a un vorticoso e incalzante ritmo di un tamburello o dalle suadenti melodie cantate da Massimo. “Appennino Centrale” è il progetto che ripropone una rilettura fedele, e al tempo stesso creativa, di una tradizione antica ma ancora ricca di spunti per il pubblico contemporaneo.

I musicisti di “VIA” sono artisti con una immensa capacità, negli anni venuta man mano a consolidarsi, costruita dalla loro passione e dalla profonda conoscenza della musica popolare.

Il loro repertorio porta il pubblico all’ascolto delle melodie dell’Abruzzo, alle note della tradizione e delle festività.