AVEZZANO. PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI IN VIA MARCONI, SCATTA IL RESTYLING

Lampioni dell’illuminazione divelti in più strade, via libera alla sostituzione

Nuovo look per in arrivo per il percorso tattile per non vedenti lungo il marciapiedi di via Marconi usurato in più punti: per i lavori di restyling del tratto dedicato ai non vedenti e gli ipovedenti affidati all’impresa DMF l’amministrazione Di Pangrazio ha impegnato 35 mila euro. L’intervento è mirato a eliminare il pericolo e consentire ai diversamente abili l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi, in linea con la normativa vigente: al posto dei vecchi materiali deteriorati nel corso degli anni saranno utilizzati quadroni in quarzo cemento di maggior spessore (5 cm) idonei alla realizzazione di percorsi “intelligenti”.

“L’intervento di rifacimento del percorso tattile”, afferma l’assessore ai lavori pubblici, Emilio Cipollone, “è un segno di civiltà verso i non vedenti. Con l’incarico all’impresa nei prossimi giorni si metterà mano ai marciapiedi, rispettando un impegno doveroso e cercando di contenere al massimo i disagi per i lavori. Si opererà quindi per singoli tratti, con materiale più idoneo a durare nel tempo”. In molte parti, infatti, il percorso è usurato. Per questo è stata messa in cantiere la riparazione, tanto più necessaria perché rivolta alle persone con maggiore difficoltà di movimento. Interventi in arrivo anche per i pali della pubblica illuminazione divelti o incidentati per garantire sicurezza e pubblica incolumità durante le ore notturne. Le strade interessate dagli interventi sono: via America, via Degli Arditi, via Circonfucense, via Palma, via della Pineta.