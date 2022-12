AVEZZANO. SABATO 17 DICEMBRE OPEN DAY AL LICEO SCIENTIFICO “VITRUVIO”

Sabato 17 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il Liceo Scientifico “M. Vitruvio P.” di Avezzano aprirà le porte per accogliere i giovani studenti che siano interessati a conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per intraprendere come vitruviani l’avventura della scuola superiore.

I ragazzi, insieme ai loro genitori, potranno visitare la scuola e vedere i suoi laboratori di fisica, chimica, scienze e informatica, le sue palestre, le aule 3.0 e 4.0.

Saranno accolti dalla Dirigente, prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, dalle referenti dell’orientamento, prof.sse Paola Bianchi, Barbara D’Angeli, Domenica Sabatini e Anna Maria D’Innocenzo che illustreranno l’offerta formativa che si articola in diversi indirizzi e curvature:

indirizzo tradizionale;

indirizzo Cambridge;

indirizzo scienze applicate;

indirizzo sportivo;

curvatura biomedica;

programma “Doppio diploma Usa- Italia Mater Academy”.

L’evento sarà una buona occasione per conoscere e apprezzare docenti e studenti del Vitruvio e per scoprire la completezza della sua proposta culturale che spazia dal sapere scientifico a quello umanistico, passando attraverso l’arte e le moderne tecnologie digitali. Un’offerta ampia, fortemente inclusiva e lungimirante che permette di andare oltre le conoscenze “da banchi di scuola” sviluppando competenze sempre nuove.

In un mondo iper-connesso e ipertecnologico, il Vitruvio è a passo con i tempi per consentire ai propri allievi di non restare indietro e di gettare fondamenta solide del loro futuro lavorativo.

Aspettiamo anche te all’open day, e, ricorda, “un vitruviano è per sempre!”