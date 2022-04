AVEZZANO. SPETTACOLO MUSICALE AL TEATRO DEI MARSI, PRO UCRAINA IL 25 APRILE

Concerto di beneficenza per l’Ucraina, al Teatro dei Marsi lunedì 25 aprile

Avezzano-Si alza il sipario sul concerto-evento organizzato dall’associazione culturale “La Chiave di Volta” a favore dell’Ucraina e patrocinato dal comune. Lunedì 25 aprile alle 21 al teatro dei Marsi, si svolgerà l’importante evento che vedrà protagonisti diversi artisti marsicani e la Armelis Pop Orchestra del m°Corrado Lambona. La serata musicale di beneficenza sarà presentata da Luca Di Nicola con la direzione artistica del m° Tiziana Buttari dell’associazione Musicomania. L’organizzazione generale è a cura di Patrizia Orlandi, presidente del sodalizio culturale ‘La Chiave di Volta’ e della cantattrice Giovanna Luisi. “L’incasso della serata sarà devoluto all’Associazione ‘Rindertimi’ di Avezzano – dichiarano entusiaste le organizzatrici – abbiamo fortemente voluto realizzare un evento per i nostri fratelli ucraini che vivono un momento davvero drammatico. Il nostro piccolo gesto – continuano – condiviso con tutti gli artisti che si esibiranno al Dei Marsi, speriamo possa essere di grande supporto. È per questo che invitiamo tutti a venire ad assistere allo spettacolo in teatro, il prossimo 25 aprile”. Durante la serata, ai componenti della locale associazione Rindertimi, che opera sul territorio marsicano per l’accoglienza

e il sostegno dei rifugiati di guerra, sarà devoluto dunque l’intero incasso dello show. Questi gli artisti che si esibiranno: Sandro Argentieri, Massimo Bartolucci, Laura Fantauzzo, Annalaura Lacalamita, Giovanna Luisi, Enrico Mascetti, Tony Mione e Camilla Ricchiuti. Il service audio e luci sarà a cura di Ettore Malandra. Il video invece, sarà realizzato da Media Production Lab di Fernando Stati. Il costo dei biglietti è di 10 euro ed è possibile acquistarli in prevendita nella sede di Musicomania in via Nazario Sauro, 76 (dietro la Cattedrale).