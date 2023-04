AVEZZANO.TROFEO SCACCHI SCUOLA 2023: LE RAPPRESENTATIVE FEMMINILI DEL LICEO “VITRUVIO” ACCEDONO ALLA FASE NAZIONALE

Lo scorso mercoledì 12 aprile 2023, a Montesilvano, presso il Grand Hotel Adriatico, si è svolta la Fase Regionale del Trofeo Scacchi Scuola 2023 a cui hanno partecipato gli studenti del Liceo Scientifico “M. Vitruvio P.” di Avezzano guidati dalla prof.ssa Eufemia Di Stefano.

Grande soddisfazione per i risultati delle categorie maschili, ma, soprattutto, per le rappresentative femminili che si sono classificate al secondo posto e accedono alla Fase Nazionale che si terrà a Montesilvano dal 7 al 10 maggio.

Della “Squadra Allieve” fanno parte le alunne Giulia Assetta, Marianna Rosati, Giulia Maria Colautti, Blerta Bekjiri, Rachele Bencivenga e Rebecca Ranalli.

Della “Squadra Juniores Femminile”: Chiara Fosca, Francesca Di Paolo, Diana Bertoncelli, Silvia Murzilli, Stella Tomasso.

Dopo il lockdown, questo è il primo trofeo di scacchi scolastico che si è svolto in presenza e per gli studenti è stato un momento di confronto entusiasmante, sia dal punto scacchistico, che umano e relazionale.

Gli scacchi, un vero e proprio sport per la mente, non sono solo un gioco, rappresentano un affascinante esercizio di strategia e tattica e promuovono competenze di concentrazione, problem solving e pensiero laterale e insegnarli a scuola può contribuire davvero a creare negli allievi quel bagaglio culturale in senso lato che potrà poi fare la differenza nel superare e vincere le successive sfide della vita.

La Dirigente scolastica, prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, fiera sostenitrice di tutte le attività che diano un valore aggiunto alla preparazione degli studenti, esprime orgoglio e soddisfazione per il risultato raggiunto.

Ad maiora semper, Vitruviani!