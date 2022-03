BAMBINA DI DUE MESI RINVENUTA SENZA DI VITA NEL FORNO A MICROONDE

Non c’è mai limite alla crudeltà umana e ci sono storie che sembrano il frutto della mente di un folle regista ma che, purtroppo, sono reali. Una realtà dai tratti macabri, agghiaccianti, che farebbero rabbrividere chiunque. Quanto accaduto in India ne è l’esempio. Proprio qui, a Delhi, una piccola di soli 2 mesi è stata ritrovata cadavere in un forno a microonde. A fare il terribile ritrovamento del corpicino senza vita della bambina è stato un vicino di casa. Le indagini sono scattate grazie ai sanitari di un ospedale vicino alla zona di Chirag Dilli a sud di Delhi,che hanno immediatamente informato la polizia del decesso. Gli agenti, che indagano per omicidio, non hanno ancora accertato le cause sottese alla morte della neonata ma quel che è certo è che sul suo corpicino non sono stati trovati segni di ustioni, quindi, per l’Indepedent, è da escludersi che sia stata bruciata.Quel che le è accaduto, al momento, è un giallo, così come sconosciuto è il motivo per cui la piccola sia stata messa nel forno.