BAMBINO DI OTTO ANNI LASCIATO DA SOLO PER ORE IN MACCHINA DALLA NONNA | ERA IN SALA BINGO A GIOCARE

I genitori avevano pianificato una vacanza e avevano deciso di lasciare loro figlio dalla nonna. Lo stesso bambino di 8 anni che proprio la nonnina ha dimenticato in auto per ore perché troppo presa da altri pensieri. E dalla sua dipendenza dal gioco d’azzardo.Ha chiuso l’auto e non ha rinunciato al suo appuntamento con la sala bingo, senza tener conto che intanto in macchina c’era il nipote. Questo è quello che è successo qualche sera fa a Treviso, dove il piccolo fortunatamente è stato tratto in salvo dagli addetti alla sicurezza e dai Carabinieri.