BRIGANTI FILM FESTIVAL PRESENTA DUE PANEL PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE, ECCO TUTTE LE INFO

Il Festival del Cinema “Briganti Film Festival” è organizzato dalla società di produzione cinematografica Oro Studios, in collaborazione con il comune di Sante Marie (AQ). Con la direzione artistica di Marianna Adamo, regista, attrice e sceneggiatrice e la Presidenza di Marco Monno, produttore, il Festival si prepara al suo debutto e presenta due panel rivolti ai professionisti del settore. Collaborazioni Internazionali nel Cinema: Opportunità e Sfide In questa sessione speciale, esploreremo il significato e l’importanza delle coproduzioni internazionali nel panorama cinematografico contemporaneo.

Guidati da Luigi Moscogiuri, Responsabile delle Coproduzioni Internazionali presso il Ministero della Cultura, affronteremo tematiche cruciali quali il coinvolgimento dei paesi stranieri, le opportunità offerte dal MiC e il ruolo delle coproduzioni minoritarie. Il Cinema nei Borghi: Valorizzazione e Sviluppo Con la direzione di Catello Masullo, questo panel esplorerà il legame tra cinema e territori non metropolitani, con particolare focus sui borghi. Presenteremo inoltre la seconda edizione di “Borghi sul Set”, festival gemellato con il Briganti Film Festival, per evidenziare ulteriormente l’importanza della valorizzazione dei borghi nel contesto cinematografico.Attraverso la discussione su come il cinema possa promuovere le bellezze dei nostri territori e favorire lo sviluppo delle professioni cinematografiche nei piccoli comuni, esamineremo il potenziale delle scenografie naturali dei borghi per la creazione di capolavori d’autore.

Entrambi i panel offriranno preziosi spunti e consigli pratici per i professionisti del settore e saranno un’occasione per approfondire tematiche di grande rilevanza nell’industria cinematografica contemporanea. Per maggiori informazioni e per partecipare al bando di concorso, visita: Briganti Film Festival -Bando di Concorso