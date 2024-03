“CALICI SUL COLLE”, DEGUSTAZIONI GRATUITE DI VINI E BIRRE IN UNO DEI LUOGHI PIU’ PANORAMICI E SUGGESTIVI DI CELANO. SI PARTE IL 14 APRILE.

Incontri tra il patrimonio naturalistico e la cultura vitivinicola abruzzese. È questa l’idea che sta alla base di “Calici sul Colle”, un ciclo di appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale di Celano con l’intento di valorizzare Colle Felicetta luogo immerso in uno spettacolare e incontaminato angolo naturalistico e le produzioni locali e regionali. Il programma concerne la degustazione a cielo aperto di vini e birra, all’insegna della valorizzazione della nostra storia e delle nostre tradizioni.

“Abbiamo pensato di proporre – afferma il Sindaco Settimio Santilli – una sorta di viaggio, attraverso le realtà imprenditoriali regionali e locali, che permetterà di scoprire le eccellenze e le bellezze del nostro territorio, sorseggiando del buon vino e della buona birra artigianale. Il nostro intento è soprattutto quello di attrarre turisti e curiosi per dare un nuovo e decisivo impulso allo sviluppo turistico ed economico della nostra terra”.

Da poco inaugurato dall’amministrazione il parco è uno dei punti panoramici più suggestivi di Celano che comprende una delle panchine più grandi d’Italia (5 m. X 2,5 m.), delle chaise longue di legno per rilassarsi e un binocolo per ammirare il paesaggio sulla città, la Piana del Fucino e le catene montuose circostanti. Un vero e proprio angolo a disposizione delle famiglie e dei turisti.

L’iniziativa prenderà il via il prossimo 14 aprile, a partire dalle ore 18, con la rassegna di vini proposti dalla Cantina del Fucino in collaborazione con la Fisar. La degustazione è gratuita e accompagnata da un concerto musicale. Verrà presentata, infine, la pubblicazione a cura di Gianvincenzo Sforza, dal titolo “Pietro e Felicia, una storia, un colle e un amore mancato”.