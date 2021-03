CAMPO FELICE. CAMPIONATI REGIONALI 2021 CLS DI SCI ALPINO

La manifestazione, organizzata da SC Livata e Orsello Magnola, mette in palio i titoli regionali ed è l’ultimo appuntamento prima dei Campionati Italiani

Da sabato 6 a lunedì 8 marzo a Campo Felice (AQ) sono in programma i Campionati Regionali del CLS 2021 per le categorie dai Super Baby ai Senior di sci alpino, manifestazione organizzata dagli sci club Livata e Orsello Magnola, in collaborazione con il CLS (Comitato Lazio & Sardegna), che vedrà impegnati i migliori atleti della regione. Sulle piste Leone e Innamorati, sono previsti tre giorni intensi di gara con, in ordine di svolgimento Slalom, Gigante (entrambe le prove per tutte le categorie) e Super G (Ragazzi e Allievi). I Regionali tornano dopo un anno di assenza, considerato che nel 2020 non furono disputati a causa del lockdown, e sono determinanti per stabilire gli atleti che parteciperanno ai Campionati Italiani Children e, per le categorie dei più piccoli, al Criterium Nazionale Cuccioli. Dunque sarà grande battaglia sportiva sin dalla prima gara in programma. «Nonostante le tante difficoltà che hanno caratterizzato questa stagione invernale – afferma il DG dello SC Orsello Magnola Andrea Ruggeri – siamo arrivati all’organizzazione dell’evento più importante per la nostra regione, dal quale scaturiranno i campioni regionali di tutte le categorie e i qualificati per i Campionati Italiani che si disputeranno nelle prossime settimane. Siamo convinti di poter mettere tutti gli atleti nelle condizioni ideali per potersi esprimere al meglio». Aggiunge il Presidente dello SC Livata Franco Malci: «Le condizioni di innevamento eccezionali di questa stagione ci stanno consentendo di portare avanti regolarmente tutto il calendario regionale in programma. L’attenzione prestata da parte di tutte le società ai protocolli covid 19 imposti dalla FISI, ha consentito fino a oggi lo svolgimento di allenamenti e gare senza alcun problema».