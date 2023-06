 CELANO. AL VIA LE GIORNATE EUROPEE DELL’ARCHEOLOGIA

Dal 16 al 18 giugno 2023 si svolgono le Giornate Europee dell’Archeologia (GEA/JEA), iniziativa coordinata dall’Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva (INRAP) che dal 2019 ha aperto le porte anche alla comunità internazionale. La Direzione Regionale Musei aderisce alle giornate con numerose iniziative (https://journees-archeologie.eu/c-2023/lg-it/Italia/mappa). La sede del Castello Piccolomini di Celano, in particolare, propone due attività organizzate dai concessionari per i servizi educativi. Il primo appuntamento è per sabato 17 giugno alle ore 11:00 ed è un originale laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 10 anni dal titolo “Archeopittura”, durante il quale i piccoli artisti conosceranno le modalità di produzione del colore nell’antichità. I partecipanti avranno la possibilità di utilizzare pigmenti naturali con i quali realizzeranno, su supporti differenti, la loro pittura. Evento gratuito a cura di musA Connessioni per la Cultura (informazioni al numero 340 326 5746)

Nel pomeriggio, sempre di sabato 17 giugno, alle ore 16:00 l’associazione AntiquaE in partenariato con AMBeCO’-Lanciavicchio-ASAS-The Factory propone un coinvolgente laboratorio didattico dal titolo “Archeogiochi e giochi ritrovati” dedicato alle famiglie. All’interno di un percorso strutturato con varie postazioni, si potrà giocare in squadra o singolarmente, riscoprendo giochi preistorici e antichi. Divertendosi, si imparerà l’importanza del gioco nella strutturazione della personalità dell’individuo. Consigliato dai 6 anni in su. Costo: 5 euro a persona. Partecipanti: minimo 10 (prenotazioni all’indirizzo turismo@ambeco.org).

Ingresso al castello: gratuito fino ai 18 anni; a pagamento dai 18 anni in su.