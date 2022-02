CELANO. APERTE LE ISCRIZIONI ALLE ULTRA SKY MARATHON D’ABRUZZO

Ufficialmente aperte le iscrizioni per l’edizione 2022 dell’Ultra Sky Marathon d’Abruzzo.

Il Gruppo Sportivo di Celano, oggi nella nuova veste di Società, dà appuntamento a tutti gli atleti che anche quest’anno sceglieranno di mettersi in gioco sui suggestivi panorami dei Monti d’Abruzzo, al Primo Luglio.

Tra le novità di quest’anno, la partenza da Ovindoli, alle 22.

La competizione sportiva si svolgerà su una distanza di 96 km per un dislivello totale positivo di 7250 metri. Le principali “vette” coinvolte sono: Monte Magnola, Monte Sirente, Monte Etra e la Serra di Celano.

Sono tutte montagne del territorio del Parco Regione Sirente Velino, che anche quest’anno torna a promuovere l’evento apprezzato da sportivi che arrivano anche dall’estero, insieme ai Comuni di Ovindoli, Celano, Rocca di Mezzo e Aielli.

La gara, che sarà presentata a breve in una conferenza stampa, assegnerà 5 punti ITRA e ha un coefficiente montano di 10/12. In più sarà una gara qualificante per il circuito UTMB del Monte Bianco.

Per informazioni e sponsorizzazioni: info@grupposportivocelano.it

Link per iscrizioni: https://www.grupposportivocelano.it/WP2/ultra-sky-marathon-dabruzzo-2022/

“Torna un appuntamento per l’Abruzzo”, commenta il presidente della società organizzatrice, Loreto Ruscio, “si tratta di un evento sportivo che riesce anche a generare un turismo virtuoso, creando una rete tra strutture ricettive, in questo periodo importante per le attività di tutto il comprensorio del Parco. Anche per questo chiediamo a tutti gli operatori economici del territorio di farsi avanti e di sostenerci nel grande sforzo non solo organizzativo ma anche finanziario”.