CELANO. LUTTO IN CITTÀ È MORTO NINO TORRELLI, INGEGNERE, EX SINDACO DELLA CITTÀ POLITICO E AMMINISTRATORE DI LUNGO CORSO

Celano oggi piange una delle figure più importanti della sua storia del ‘900. È morto all’età di 84 anni l’ingegner Nino Torrelli, politico di lungo corso, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, Ex Sindaco di Celano consigliere Regionale, Presidente dell’Arsa, Commissario del Consorzio di bonifica.

Nino Torrelli, l’Ingegnere, ha firmato anche progetti importanti non solo a Celano, ma nell’intera Regione, un celanese verace, amante dello sport cittadino, il calcio in particolare. Come sindaco non si può non ricordare come dava attenzione non solo alla città, ma anche alla cultura, a lui, insieme ad altri, si deve l’iniziativa della mostra di arte Sacra, evento di spessore apprezzato non solo in Abruzzo.

Nino Torrelli era apprezzato da tutti, anche dai suoi avversari politici, che gli hanno sempre riconosciuto una signorilità ed onestà intellettuale come pochi.

Alla famiglia Torrelli, alla moglie Regina, ai figli Giampaolo ed Elisa le più sentite condoglianze della Redazione de “Il Faro 24”.