CENA DI SOLIDARIETÀ CON LA SERATA EVENTO DI BENEFICENZA IN FAVORE DEI RAGAZZI DELLA FONDAZIONE ANFFAS AVEZZANO PRESSO IL RISTORANTE GUERRINUCCIO IL PROSSIMO 2 MARZO

Il 2 marzo p.v., nella straordinaria cornice del ristorante “Guerrinuccio”, a Celano, avrà luogo la serata-evento di beneficenza in favore dei ragazzi della Fondazione ANFFAS Avezzano “Giovannino Di Pangrazio”.

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di nuovi strumenti a supporto dell’attività della Fondazione guidata da Domenica Di Salvatore.

Ospite d’onore della serata sarà il maestro Gianni Mazza, pianista e compositore, direttore d’orchestra ma soprattutto personaggio televisivo che ha fatto la storia di oltre trent’anni di televisione. Il suo nome è legato a Renzo Arbore, a Corrado, a Fabrizio Frizzi, a Nino Frassica, a Nanni Loy fino a Michele Guardi. Inoltre, fu pianista per Little Tony.

Conduttore della serata sarà il prof. Luca Di Nicola, persona squisita, noto per aver partecipato a varie trasmissioni televisive, vive nel mondo dello spettacolo dalla seconda metà degli anni 80. Luca Di Nicola ha iniziato giovanissimo a lavorare in radio, poi ha avuto diverse esperienze in teatro e dagli anni 90 ha partecipato a parecchi programmi RAI a fianco di Fabrizio Frizzi, Pippo Baudo, Alda D’Eusanio fino a vestire i panni di inviato e di conduttore del noto programma “Unomattina”. Ha organizzato per ben 25 anni il Festival Città di Avezzano e Premio Civiltà dei Marsi.

Inoltre, allieteranno la serata Gabriele Frigioni e il maestro Mariano Filippetti che faranno suonare e cantare i ragazzi ANFFAS e Maria Antonietta Contestabile della scuola di ballo SHOW Dance di Celano.

Ma i veri protagonisti della serata saranno i ragazzi della fondazione ANFFAS. Vestiranno i panni di musicisti, attori, cantanti, scrittori proprio per dimostrare che le diversità non possono essere considerate come un limite o un ostacolo, ma come fonte di arricchimento e crescita. I ragazzi ANFFAS sono attivi, capaci di svolgere ogni compito, magari spendendo un po’ di tempo in più. Vogliono partecipare pienamente ed efficacemente nella società su base di parità con gli altri. Ci auspichiamo che ogni tipo di servizio possa essere utilizzato dai nostri ragazzi ai fini della inclusione sociale per un effettivo miglioramento della loro qualità di vita.

Questa iniziativa davvero preziosa, organizzata in ogni minimo dettaglio, ha attratto una vasta partecipazione, con tutti i biglietti esauriti in tempo record.

Non ci resta che augurare a tutti una buona serata gustando buon cibo.