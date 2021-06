CERCHIO. ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI DELLA LISTA CIVICA “CERCHIO NEL CUORE – VERSO IL FUTURO”

Iniziano a scaldarsi i motori per le elezioni Amministrative che si terranno a Cerchio.

Il Sindaco uscente, Gianfranco Tedeschi presenta la sua squadra e lo fa con un post su Facebook:

“Care/i Concittadine/i, voglio rappresentarvi che come Candidato Sindaco porto con me una importante esperienza amministrativa. Come cittadino, ho sempre partecipato alla vita sociale della nostra Comunità.

Rinnovo quindi, la decisione di questo impegno diretto, in prima persona perché mi è stato chiesto da tanti e perché a livello emozionale ho pesato molto il debito di riconoscenza che ho maturato nei confronti di Cerchio, che mi ha visto crescere, mi ha dato la possibilità di avviare un’attività professionale ricca di soddisfazioni e mi ha sempre sostenuto nella vita politica/amministrativa.

Al centro del nostro programma, c’è “la persona” : donne ed uomini, giovani e meno giovani.

Ringrazio di cuore chi fino ad oggi ha condiviso questa esperienza amministrativa.

Vi presento i nuovi candidati, che sono :

Cinzia Ciofani / Rita Amiconi / Luana Cipriani / Andrea Silvagni / Vincenzo D’Amore / Giuseppe Tucceri / Angelo Di Felice / Cesidio D’Amore / Mario Mancini”