CERCHIO. IL DOTTORE RENZO D’AMORE E’ TORNATO A CASA, IL SINDACO TEDESCHI: BEN TORNATO RENZO

“Cari concittadini”, ha scritto il Sindaco di Cerchio Gianfranco Tedeschi, “ volevo informarvi che il nostro stimato amico Dott. Renzo Giuseppe D’AMORE è tornato a casa qui a Cerchio . Negli ultimi giorni gli sono stati fatti nr. 2 tamponi che sono risultati negativi . Renzo ha bisogno di riposo, per cui è opportuno evitare di contattarlo telefonicamente, magari chi vuole può inviargli un messaggio .

A nome di tutta la Comunità Locale do il ben tornato al Dott. Renzo. STRINGIAMOCI FORTE ANCORA COME COMUNITÀ e tutti insieme, come ha fatto il nostro amico Dott. Renzo, sconfiggeremo il Covid-19 .