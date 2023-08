CERCHIO. TUTTO PRONTO PER L’INIZIO DELLE FESTE PATRONALI, IL 2 SETTEMBRE MIETTA IN CONCERTO

Venerdì 1 settembre inizieranno i festeggiamenti patronali a Cerchio, musica, spettacoli e appuntamenti religiosi, che rinnovano anche quest’anno una tradizione importante e molto sentita non solo in paese. Tra gli appuntamenti di maggior richiamo, sicuramente il concerto di Mietta, previsto per il giorno 2 settembre in piazza Sandro Pertini, ma non solo, il primo serata dedicata ai più piccoli con un musical della Disney. Il 3 settembre tuffo nel passato con i successi degli anni ’90.