CHIETI – FONDI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO, MAGGIORANZA RIMANDATA A SETTEMBRESTELLA (M5S): “L’APPROSSIMAZIONE DEL CENTRODESTRA POTEVA COSTARE CARA. GRAZIE AL MOVIMENTO 5 STELLE RIPRISTINATO L’ITER CORRETTO”

“Grazie al Movimento 5 Stelle è stato ripristinato il corretto iter procedurale nell’assegnazione dei fondi volti a fronteggiare le conseguenze del grave dissesto idrogeologico che ha colpito la popolazione della città di Chieti. Nella seduta del Consiglio regionale di ieri, un emendamento per stanziare le somme necessarie nascondeva un errore che la maggioranza ha dovuto correggere immediatamente dopo il mio intervento in aula”.

A dichiararlo è il Consigliere regionale del M5S, Barbara Stella.

“Il comune di Chieti a fine luglio aveva inoltrato alla Regione Abruzzo una richiesta di assegnazione di risorse necessarie alla sistemazione di immobili che dovranno accogliere diverse centinaia di alunni a seguito dell’interdizione all’uso, per motivi di sicurezza, di ben 3 plessi scolastici. L’emendamento per stanziare queste somme specificava che la spesa era autorizzata e poteva essere impegnata solo e limitatamente all’avvenuto accertamento delle maggiori entrate, una dicitura che nascondeva il dubbio fondato sull’utilizzo celere delle somme, rimandando la loro disponibilità a data da destinarsi, causando enormi disagi alla città ma anche alla popolazione scolastica. L’errore nella formulazione è stato subito corretto ed è evidente come la maggioranza di centrodestra, per incapacità o per una grave svista, ieri ha aggiunto al suo curriculum una clamorosa brutta figura”.

“L’errore rischiava non solo di dilatare i tempi degli interventi, ma anche di influire negativamente sul decorso del prossimo anno scolastico, non garantendo a centinaia di alunni e a tutta la comunità scolastica di studiare e lavorare in totale sicurezza. Invito i rappresentanti di maggioranza di Regione Abruzzo a una maggiore attenzione e a spendersi meno in chiacchiere autocelebrative soprattutto quando si tratta di temi così delicati. Scivoloni di questo tipo non fanno altro che compromettere la fiducia che i cittadini abruzzesi hanno nella nostra istituzione e confermare quello che abbiamo sempre sostenuto: il pressappochismo cronico di questa maggioranza di centrodestra nel risolvere i problemi dei cittadini abruzzesi”, conclude.