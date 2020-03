Come scegliere una buona VPN

Anche chi ha meno esperienza nell’utilizzo del computer, è perfettamente a conoscenza di come la navigazione sul web sia un’esperienza ricca di trappole e di complicazioni. Di conseguenza, è molto importante prestare attenzione sia al browser che si utilizza per navigare che alle ricerche che si fanno, perché c’è il rischio che quei dati finiscano nelle mani di terzi malintenzionati.

Nel corso degli ultimi tempi, si parla sempre più spesso dell’importanza di usare una rete VPN, acronimo che sta per Virtual Private Network. Si tratta di un servizio che, sfruttando un apposito software, offre la possibilità agli utenti che sono iscritti di navigare e connettersi al web attraverso una sorta di vero e proprio tunnel crittografato.

Informazioni, sicurezza e reti VPN

Tutti i vari dati che vengono scambiati tra il computer e un server VPN sono oggetto di un apposito processo di crittografazione in maniera sicura, prima che poi le medesime informazioni fuoriescano tramite il medesimo server VPN. Perché è uno strumento così richiesto e utile? Semplice, perché tramite una rete una VPN ogni tipo di attività e operazione che viene svolta online, con un anonimato praticamente quasi al 100%.

Una rete VPN è stata progettata proprio per tale ragione, con la navigazione dell’utente che, di fatto, è come se indossasse il mantello dell’invisibilità. È vero che il pieno anonimato non verrà mai garantito, dal momento che il proprio provider di servizi VPN ha comunque ancora l’opportunità di risalire al proprio indirizzo IP.

Sono tanti gli ambiti in cui potrebbe tornare più che utile avere a disposizione una rete VPN. Pensiamo, ad esempio, a tutti quegli utenti che hanno un conto di gioco online e che hanno bisogno del più alto livello di sicurezza e di affidabilità per evitare brutte sorprese con i movimenti che riguardano il proprio denaro.

Per capire come funzionano le scommesse, i depositi, i bonus e i vari aspetti connessi alle puntate sulle diverse piattaforme online, visita questo bookmaker come esempio. La scelta riguardante il miglior portale da utilizzare per le scommesse online, deve prima di tutto tenere conto dell’aspetto legato alla sicurezza. La più importante garanzia legata all’affidabilità di un portale dedicato alle scommesse è quella di verificare la presenza del marchio AAMS. Le piattaforme che lo espongono

I fattori da considerare nella scelta

Una prima analisi deve essere fatta in merito all’annosa discussione tra le reti VPN gratis e quelle a pagamento. Ebbene, tutti quei servizi che mettono a disposizione una connessione VPN gratuita devono riuscire a individuare il sistema migliore per monetizzare il traffico e raggiungere la sostenibilità economia. Nemmeno una rete VPN gratuita è in grado di garantire l’anonimato in rete: non solo, dato che si dovrebbero evitare sia per lo streaming che per il file sharing P2P, dato che ci sono delle limitazioni di traffico per quanto concerne ogni singolo utente.

Un altro aspetto che fa sicuramente la differenza nella scelta finale è rappresentato dai protocolli di sicurezza, fondamentali per qualsiasi buon servizio VPN. I protocolli che vengono ritenuti maggiormente affidabili da parte degli addetti ai lavori sono quelli OpenVPN e IKEv2. Uno dei protocolli maggiormente sfruttati, ma non altrettanto sicuro è sicuramente PPTP, visto che si è dimostrato spesso uno dei più vulnerabili.

Durante la fase di scelta, è bene considerare anche la politica nologs. Bisogna chiedersi, quindi, se i server del servizio si occupano della tenuta dei registri con ogni tipo di attività e pure con l’indirizzo IP dell’utente, allora è molto facile intuire come sia la sua sicurezza nel corso della navigazione che l’anonimato possono essere compromessi. I migliori servizi, infatti, seguono delle politiche nologs, e devono essere in grado di garantire di non conservare alcun tipo di registro sia delle connessioni che della propria clientela.