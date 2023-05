Completati i lavori per l’adeguamento della strada e la realizzazione del parcheggio della Caserma del Nucleo Tutela Agroalimentare dei Carabinieri Forestali di Avezzano che sarà competente per Abruzzo e Molise

AVEZZANO – Lavori completati nell’area antistante la nuova sede del Comando dei Carabinieri Forestali di Avezzano dove sorgerà la sede del Nucleo per la Tutela Agroalimentare competente per Abruzzo e Molise.

L’Amministrazione comunale, infatti, ha realizzato una serie di lavori che hanno riguardato l’adeguamento della sede stradale circostante e la sostanziale realizzazione del parcheggio antistante il Comando dell’Arma.

Intervento necessario per consentire una regolare circolazione complessiva nell’area e, soprattutto, la possibilità per il nuovo Nucleo, che sarà di stanza ad Avezzano, di agire e muoversi in piena comodità ed efficienza.

L’arrivo del Nucleo Agroalimentare dei Carabinieri Forestali, infatti, comporterà un sostanziale aumento di unità, ne giungeranno ben undici nuove che si aggiungeranno a quelle esistenti, per un totale di venti uomini con tutte le dotazioni strumentali e meccaniche previste.

Il Nucleo per la Tutela Agroalimentare dei Carabinieri ha infatti stabilito di potenziare il comparto, impegnato contro i crimini ambientali e agroalimentari del territorio, con il Nucleo locale che ha sede nella struttura che già ospita la stazione dei Carabinieri Forestale, nella zona nord di Avezzano, ricollocata a seguito ad un cedimento del terreno da parte del Comune avvenuto nel 2016.

Attualmente, il comando del Nucleo ha sede a Salerno ed ha competenza su 5 Regioni, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise. La Città di Avezzano è stata scelta come base locale per l’intera regione Abruzzo e anche per il Molise, in relazione alle eccellenze del territorio nella produzione agroalimentare, in particolare del Fucino.

Il nuovo presidio svolgerà i compiti attribuiti al reparto speciale, tra cui la verifica sulla tracciabilità dei prodotti e sul marchio di qualità e i controlli sull’erogazione dei fondi comunitari in materia.

I lavori effettuati e conclusi dall’Amministrazione, seguiti personalmente e fino alla loro conclusione dal Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, hanno così consentito di sistemare e adeguare alle nuove necessità, la strada che passa davanti al comando, nonché di realizzare un parcheggio idoneo ad ospitare i mezzi del Nucleo Tutela Agroalimentare dei Carabinieri che, così, si potranno muoversi in piena autonomia e facilità.

Avezzano lì, 16 maggio 2023