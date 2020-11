CORONAVIRUS, ORA BERTOLASO LANCIA L’ALLARME:” ECCO QUANDO ARRIVERA’ LA TERZA ONDATA”

Il nuovo coronavirus non sembra intenzionato a darci tregua. E mentre l’Italia sta combattendo ancora contro la seconda ondata del Covid-19, l’ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso, lancia un altro allarme, prevedendo la possibilità di una terza ondata, che potrebbe colpire il nostro Paese tra febbraio e marzo, a un anno esatto dalla scoperta dei primi casi a Codogno. “Ieri abbiamo fatto una riunione a Perugia”, ha spiegato intervendo a Radio 105 Bertolaso, ora consulente della Regione Umbria per l’emergenza coronavirus. Al centro della riunione anche il lavoro “su quella che sarà la terza ondata”, che potrebbe arrivare intorno ai mesi di febbraio e marzo. “Se qualcuno pensa che a Natale saremo tutti liberi dal Covid-19, sbaglia- avverte Bertolaso- Dovremo essere pronti a una terza ondata per febbraio e marzo”.