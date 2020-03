Coronavirus, Pescara. Ospedale in difficoltà, pazienti trasferiti

Immagine di repertorio

Pescara, 23 marzo. Ospedale in seria difficoltà a causa dell’elevato numero di pazienti ricoverati per contagio da coronavirus. Nella giornata di oggi sono stati trasferiti diversi pazienti negli ospedali delle altre province abruzzesi. Per un paziente intubato è stato disposto il trasferimento nell’ospedale San Salvatore a L’Aquila. Il contesto attuale obbliga ad effettuare trasferimenti al fine di mantenere sempre una capacità di ricovero, anche se minima. Dei 663 casi di contagio accertati in Abruzzo, oltre la metà ricadono nella provincia di Pescara. Solo nelle ultime ore ci sono stati 40 nuovi pazienti. Anche due bambini sarebbero risultati positivi, per il momento risultano asintomatici e sono tenuti, dal personale della Asl, sotto sorveglianza attiva domiciliare.

fonte: Ansa.