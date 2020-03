CORONAVIRUS: UNIVERSITA’ DI L’AQUILA DONA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ALL’OSPEDALE SAN SALVATORE

Si tratta di mascherine FFP1 e FFP2, guanti in lattice, camici, cuffie, tute e calzari.

L’AQUILA – Coronavirus: donati dispositivi di protezione individuale e articoli sanitari alla Asl da parte dell’Università di L’Aquila. Il materiale, di diverso tipo e nella misura di diverse centinaia di singoli pezzi, è stato fatto recapitare dal Rettore dell’Ateneo, prof. Eodardo Alesse, all’Azienda sanitaria che, attraverso il manager Roberto Testa ha ringraziato l’Ateneo per l’atto di generosità in un momento molto difficile per la gestione dell’emergenza coronavirus. Il materiale comprende mascherine FFP1 e FFP2, camici, guanti in lattice, nitrile e vinile, cuffie, calzari e tute. Sarà ora il servizio farmaceutico della Asl, diretto dal dr. Eugenio Ciacco, a distribuire il materiale donato all’interno dei diversi reparti dell’ospedale. L’atto di solidarietà, da parte dei vertici dell’Università di L’Aquila, permette di incrementare il numero di prodotti sanitari e dispositivi di protezione a beneficio degli operatori Asl, in queste settimane in prima linea nell’assistenza dei malati colpiti dal Coronavirus.