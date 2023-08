CORSO PER VOLONTARI NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE E OASI WWF LAGO DI SERRANELLA: APERTE LE ISCRIZIONI. DIVENTA VOLONTARIO PER IL TUO TERRITORIO

Dopo le recenti esperienze di Orsogna e Ortona, la III edizione del Corso approderà presso la Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Lago di Serranella.

Da oggi e fino al 22 settembre sarà possibile iscriversi gratuitamente al Corso “Operatore per la promozione e la tutela del territorio” organizzato dall’Istituto Abruzzese per le Aree Protette, promosso dalla Riserva, dai Comuni Gestori (Casoli, Altino e Sant’Eusanio del Sangro) e in collaborazione con il WWF Abruzzo.

Il corso avrà una durata di 25 ore (13 ore lezione+12 ore laboratori) ed è rivolto a un massimo 30 persone.

Verrà data la precedenza ai residenti nei comuni di Altino, Casoli e Sant’Eusanio del Sangro e agli iscritti al WWF Italia.

Per iscriversi è necessario scaricare il modulo di iscrizione compilarlo, firmarlo e inviarlo, insieme ad un documento d’identità in corso di validità, a mezzo posta elettronica all’indirizzo: segreteria@iaap.it

Le lezioni inizieranno il 7 ottobre presso il Centro Visite dell’Oasi WWF.

“L’obiettivo del corso, – dichiara Filomena Ricci, delegata regionale del WWF Italia – all’interno del percorso avviato anche con i progetti Erasmus+ (Social Enterprise and Natural Capital: an opportunity fo young people and local communities e Protected Areas: a playground for the inclusion of young people) è quello di dare strumenti e stimoli a chi vuole approfondire le tematiche relative alla promozione e alla tutela del territorio. Diventare soggetti attivi e provare anche a mettere in piedi uno sbocco lavorativo – precisa Ricci – entrando in contatto con le realtà che da tempo operano nell’ambito della sostenibilità applicata e al complesso mondo della aree protette”.

“Il corso rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti coloro che sono interessati a contribuire attivamente alla protezione e valorizzazione del nostro meraviglioso territorio – esordisce Massimo Tiberini, Sindaco del Comune di Casoli, Capofila per la gestione della Riserva Regionale. Promuovendo la consapevolezza ambientale, il rispetto per la natura e la responsabilità civica, si concentra su aspetti fondamentali per costruire un futuro sostenibile. Invito e incoraggio – conclude Tiberini – i cittadini di Casoli e quelli di Altino e Sant’Eusanio del Sangro ad approfittare di questa occasione unica”.