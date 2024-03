CRITERIUM 2024 – 4 ATLETI HMD DEL TEAM MARZELLA ALLE QUALIFICAZIONI PER I CAMPIONATI ITALIANI KICK BOXING

Criterium 2024 – 4 Atleti HMD del M Filippo Marzella alle qualificazioni per i Campionati Italiani di Kick Boxing FEDERKOMBAT

Tre gli atleti HMD qualificati per i prossimi Campionati Italiani di Kick Boxing. Grande successo raggiungendo il podio in una competizione di massimo livello Nazionale per tre atleti e studenti del Liceo Scientifico:

– Camilla Marzella Argento nel Point Fight Junior -55

– Odorisio Michelangelo Bronzo nel Point Fight Senior -63

– Samuele Marzella Argento nel Light Contact Senior -84⁠

Infine nella Coppa del Presidente l’atleta Giuseppe Ciripicchio si aggiudica 1 Argento nel Light Contact e 1 Bronzo nel Point Fight.