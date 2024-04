D AIELLI CON L’ASSOCIAZIONE “ENJOY VELINO”, I BIMBI E LE LORO FAMIGLIE PER L’EVENTO “UNIVERSO INCLUSIVO” PER LO SVILUPPO DEL TURISMO A TEMA

Sì è tenuta domenica 14 aprile, la prima escursione della stagione dell’Associazione “Enjoy Velino:. La giornata è stata l’occasione, oltre che per visitare lo straordinario borgo masicano, famoso per i murales, anche per inaugurare la nuova “Joelette”, la “carrozzina fuoristrada” monoruota, che permette a qualsiasi persona con disabilità di fare escursioni con l’ausilio di almeno due accompagnatori. Immersi tra arte e natura, il gruppo, di circa cinquanta partecipati , molti bambini, è stato accolto calorosamente dal sindaco Enzo Di Natale che ha fatto gli onori di casa. E grazie poi alla preziosa guida della cooperativa “La Maesa”, il gruppo ha fatto il tour dei principali murales del paese fino alla torre delle stelle, dove insieme abbiamo potuto ripercorrere, grazie alla straordinaria opera dello street art “Alleg”, la storia di ‘Fontamara’, delle nostre genti, trascritta sul muro adiacente la torre, ma anche quella della “Divina Commedia” e, nel vicino parco giochi dedicato al sindaco Angelo Vassallo, il murales con la nostra Costituzione. Insomma una bella giornata all’insegna dell’ inclusività, della solidarietà, dell’arte, della storia, dello stare insieme con gioia e senza barriere. Per il Presidente di “Enyoy Velino”, Simone Giffi, la scelta di Aielli per questa prima uscita dell’anno, è motivata dal fatto che simbolicamente “Borgo Universo” incarna la capacità di riscatto e crescita attraverso l’inclusione, l’arte e l’amore per il proprio territorio, valori alla base dell’associazione.