DOMANI 4 LUGLIO IN PIAZZA RISORGIMENTO AD AVEZZANO RACCOLTA FIRME PER LA LEGA

In concomitanza con la manifestazione nazionale di Matteo Salvini in Piazza del Popolo a Roma, domani 4 luglio ad Avezzano presso Piazza Risorgimento dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, sarà allestito un gazebo della Lega per una raccolta firme #stopcartelleEquitalia, #stopvitalizi e #stopsanatoriaclandestini.



“Saremo in piazza per dare voce alle legittime richieste di tanti cittadini completamente dimenticati da questo Governo. Lo faremo attraverso una raccolta firme per chiedere al Governo lo stop all’invio delle cartelle di Equitalia, lo stop alla sanatoria di immigrati clandestini e per dire basta ai vitalizi. Sarà come sempre un momento di ascolto e di confronto”, dichiara il Commissario Marsicano Lega-Salvini Premier Antonio Tudico. “Cogliamo l’occasione anche per ripartire con la campagna tesseramento 2020, facendo seguito alle numerose richieste di adesione al progetto di Matteo Salvini, pervenute in questi mesi di stop dovuto all’emergenza sanitaria”.