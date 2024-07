Come staccare la mente e rigenerarsi con le vacanze

Le vacanze estive permettono di dare un taglio alla frenesia della vita quotidiana e di riappropriarsi del proprio tempo. Concedersi un po’ di meritato riposo, dopo mesi di lavoro e impegni di vario genere, è fondamentale per ristabilire l’equilibrio psicofisico, eliminando ansia e stress.

Qualche volta, riuscire ad allontanarsi dalla routine può essere piuttosto difficile. Siamo così abituati a rispettare turni e scadenze, a controllare costantemente l’agenda e le e-mail, a dedicare gran parte del nostro tempo al lavoro, che riuscire a interrompere, anche solo per una o due settimane, le attività quotidiane ci fa sentire in colpa. Eppure, è davvero importante riuscire a farlo.

Di seguito verranno forniti alcuni utili consigli per staccare la mente e ritrovare il benessere durante le vacanze estive, ricaricando le energie per una nuova partenza piena di buoni propositi.

Preparare il terreno per una vacanza di puro relax

Tanto per cominciare, è indispensabile fare in modo che lavoro e impegni quotidiani rimangano fuori dalla nostra vista per tutta la durata delle vacanze. Mentre per alcuni risulterà decisamente più semplice, altri – ad esempio chi svolge incarichi di responsabilità, coordina dei team di lavoro o lavora in proprio – dovranno prendere qualche provvedimento in più per evitare di essere disturbati dai colleghi mentre ci si rilassa in spiaggia o in mezzo a un bosco.

Ecco una breve to do list che può aiutare a tenere gli impegni fuori dalla porta per tutto il tempo necessario:

portare a termine compiti, lavori e attività urgenti e non delegabili;

delegare a colleghi, dipendenti o collaboratori esterni le attività rimaste in sospeso che non è necessario portare a termine in prima persona;

comunicare le date durante le quali non si sarà reperibili.

Naturalmente, tutto questo non vale solo per gli impegni lavorativi, ma anche per quelli legati alla sfera privata, anche in questo caso, non lasciare attività urgenti o importanti in sospeso e, se necessario, chiedi ad amici o parenti di occuparsene.

Staccare la mente in vacanza

I passaggi precedenti consentono di tenere la mente sgombra da impegni e situazioni urgenti legate alla sfera lavorativa e privata, e riducono il rischio che qualcuno ci disturbi. Affinché le vacanze siano davvero rigeneranti e aiutino a rilassare la mente, allontanandola dai problemi di ogni giorno, è però necessario prendere qualche altra precauzione. In particolare:

evitare di controllare costantemente e-mail e messaggi;

non riempire ogni momento della giornata con attività impegnative e frenetiche;

dormire a sufficienza;

regalarsi qualche esperienza nuova e creativa.

Cosa fare se non si riesce a staccare la mente

Le vacanze estive sono un momento prezioso per allontanare la mente e rigenerarsi. La possibilità di evadere dalla routine quotidiana e rilassarsi può davvero fare miracoli per il nostro benessere. Seguendo i pochi semplici consigli da noi forniti, rilassarsi non dovrebbe essere un problema. Laddove però proprio non riuscissi a staccare la spina, attenzione: potresti essere vittima di burnout. In questo caso, il semplice riposo potrebbe non essere sufficiente.

Se ti trovi a lottare con il burnout e hai bisogno di un supporto professionale, puoi parlare con uno psicologo in chat su Belproblema.com, piattaforma che offre assistenza immediata e personalizzata. In questo modo, attraverso un questionario, potrai individuare il professionista più adeguato alle tue esigenze e iniziare le video-sedute, usufruendo anche della comoda chat terapeutica illimitata.