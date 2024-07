Luco dei Marsi. Enogastronomia e musica nel fine settimana luchese con la tradizionale Sagra degli gnocchi

Torna in grande stile, a Luco dei Marsi, la tradizionale e attesissima “Sagra degli Gnocchi” targata Pro Loco. Sabato 27 e domenica 28 luglio, infatti, vedranno protagonisti, in piazza Umberto I, i sapori e i profumi della cucina tradizionale, musica e convivialità. Nel menu della festa, annoverata nel cartellone estivo comunale a tema “Vacanze luchesi” e organizzata dalla Pro Loco di Luco dei Marsi, presieduta da Emilio D’Eramo, gli gnocchi rigorosamente artigianali, la rustica norcineria locale, i diversi contorni dall’orto fucense, i dolci e i vini del territorio insieme a golosità e bevande varie. Il cuore del centro marsicano si accenderà, sabato 27, con le travolgenti note dell’orchestra spettacolo “Bulli & Pupe”, pronti a far ballare la piazza dalle 21, e con la band “Silvio & Mariana”, domenica 28 luglio, che dalle 21 chiameranno in pista gli appassionati di ballo per siglare in bellezza lo scoppiettante fine settimana. Il “Ristorante” della Pro Loco, in entrambi i giorni, sarà aperto dalle 19. “È uno degli appuntamenti tradizionali più amati dell’estate, e quest’anno torna con un menu ancora più ricco e una squadra ancora più partecipata ed entusiasta”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “sarà una felice occasione per vivere il nostro bel paese, condividendo buona musica, le delizie della nostra cucina rustica e più genuina, e soprattutto il piacere di stare insieme in allegria”. L’Amministrazione invita tutti a partecipare.