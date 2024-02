DOTT. FINI, CHIRURGIA ORTOPEDICA DI ECCELLENZA, LA TESTIMONIANZA DI UN PAZIENTE

Affidarsi a specialisti, soprattutto in ambito medico, fa sempre la differenza. La testimonianza che riportiamo è quella del nostro editore Ivan Di Natale, che ha subito un intervento chirurgico all’alluce valgo effettuato dal Dott. Massimiliano Fini – Chirurgo Ortopedico, – intervento perfettamente riuscito.

“Sono stato seguito sin dalla prima visita in maniera eccelsa dal dott Fini. Dal momento dell’intervento chirurgico e per tutto il recupero, sono stato visitato e assistito sia di persona che telefonicamente. – è quanto ci racconta Di Natale – Qualsiasi domanda, qualsiasi richiesta ha trovato sempre il medico dall’altra parte pronto a rispondere. Tale disponibilità non è scontata da parte dei professionisti”.

Il Dottor Fini è un Chirurgo Ortopedico che opera ad Avezzano, Roma, Sulmona, Pescara, Ascoli e L’Aquila, un professionista molto conosciuto ed apprezzato, che svolge la sua attività come una vera e propria missione e lo si vede da come si interfaccia con i pazienti, i quali vengono seguiti con attenzione in tutte le fasi, dalla visita iniziale e per tutto il tempo di recupero.

Il Dottor Massimiliano Fini è uno dei tanti esempi di buona sanità che poche volte trovano spazio sui mezzi di informazione, fatto che non rende merito ai tanti professionisti che quotidianamente aiutano le persone in ambito medico.