ECONOMIA, ZENNARO: DATI PIL ABRUZZO SOPRA MEDIA NAZIONALE

“In Abruzzo il Pil è cresciuto del 2,2%, i dati ISTAT certificano un deciso recupero dell’attività produttiva” – dichiara il deputato Antonio Zennaro riguardo i dati 2018 diffusi dall’Istituto che registrano per la nostra regione, in particolare per le aree colpite dal sisma, una crescita elevata a fronte dello +0,6 del 2017.

“Quello della ripresa economica è un percorso in salita, ci sono ancora tante crisi aziendali, ma il è trend positivo e questi numeri sono uno stimolo a fare sempre di più per mantenere i livelli di crescita e sostenere lo sviluppo economico della nostra regione.” – commenta Zennaro – “Sin dalla mia elezione avevo promesso che mi sarei impegnato senza sosta per il rilancio produttivo, un lavoro faticoso che continuo a portare avanti in Parlamento e sul territorio. Tante le misure approvate dal Governo e finanziate in commissione Bilancio: dalla Zona Franca Urbana per le aree terremotate, fondi per i piccoli comuni, Resto Al Sud e molti altri finanziamenti ed incentivi messi in campo dal Ministero dello Sviluppo Economico.”

E conclude – “Il credito alle imprese è un’altra questione nevralgica per l’Abruzzo, ed ora, con la costituzione della banca per il Mezzogiorno e con il rifinanziamento di 900 milioni di euro, inizia un importante percorso di sostegno agli investimenti anche per le nostre aziende.”