EDOARDO BENNATO AL TEATRO DEI MARSI VENERDÌ E SABATO

I due attesissimi concerti di EDOARDO BENNATO approdano finalmente ad Avezzano, dopo oltre 2 anni di attesa, a causa dei diversi rinvii dovuti allle chiusure antiCovid, e nel gennaio scorso a causa di una indisposizione dell’artista. Avezzano in buona compagnia; sarà infatti la prima tappa dei concerti-recupero che Bennato terrà tra maggio e giugno a Trento, Reggio Emilia, Varese, Vicenza e Milano. Le due esibizioni si preannunciano particolarmente emozionanti, ciascuna peraltro della durata di oltre 2 ore, con un repertorio storico che raccoglie oltre 40 anni di celebri ed indimenticabili successi.

Bennato è il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti e inneggiando alla forza umana della gente, passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone, l’amore. La propensione e la curiosità che Edoardo Bennato rivela per il repertorio classico e operistico, permette di scoprire citazioni colte all’interno delle sue canzoni, talvolta attinte dalle opere di Gioachino Rossini o dalle operette, ora da altre sofisticate fonti librettistiche, pur sempre familiari e care all’immaginario collettivo, di habitués e non. In “Da Rossini al Rock” i grandi successi di Bennato incontrano il genio di Gioacchino Rossini in un programma che fonde in modo sapiente le composizioni dei due artisti: – “Dotti medici e sapienti” – “In fila per tre”; “Detto tra noi” – “Un giorno Credi” – “La calunnia”; “Troppo Troppo” – “Tutti insieme lo denunciam”. Due ore di musica per un evento da vivere dall’inizio alla fine. Un’esperienza emozionale con brani e melodie che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo a cui sarà difficile resistere; per ritrovare, attraverso il potere della musica, vibrazioni ed emozioni che fanno bene all’anima.