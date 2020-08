ELEZIONI COMUNALI A CAPPADOCIA: LUCILLA LILLI PRESENTA LA SUA LISTA “UN PAESE MIGLIORE”

Lucilla Lilli ha ufficializzato la sua candidatura a Sindaco del Comune di Cappadocia con la propria Lista civica ” UN PAESE MIGLIORE”. Le elezioni per eleggere il nuovo sindaco si terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre.

“In molti mi sollecitavano una nuova candidatura e alla fine ho deciso di rendermi nuovamente utile per il mio paese. In questo difficile periodo segnato dalla pandemia e dopo un anno e mezzo di gestione commissariale Cappadocia ha bisogno di un Sindaco presente e capace, ha bisogno di persone consapevoli del ruolo istituzionale che si assumono, che sappiano impegnarsi con serietà e responsabilità. Io insieme alla mia squadra so di poter garantire tutto ciò ogni giorno da qui ai prossimi cinque anni” dichiara Lucilla Lilli, candidata Sindaco al Comune di Cappadocia con la lista Un PAESE MIGLIORE.

Questi i nomi di tutti i candidati della lista Civica Un Paese migliore: Lucilla Lilli, candidato a sindaco, Antonello Mariani, Gianluca Martello, Dario Di Giacomo, Federica Aruanno, Andrea D’Innocenzo, Maria Cristina Tocci, Federico Venturini, Patrizia D’Innocenzo, Alessandro Federici, Luca Frezza.